Quase 40% da população do Rio Grande do Sul será de idosos em 2070, segundo projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) baseada nos dados do Censo 2022. O levantamento indica que o Estado terá 3,6 milhões de pessoas com 60 anos ou mais (39,1%). A população total prevista para o período é de 9,1 milhões de habitantes.