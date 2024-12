EUA: Biden decidirá sobre aquisição da US Steel após painel do governo não chegar a um consenso

Um poderoso painel do governo dos Estados Unidos não conseguiu chegar a um consenso sobre os possíveis riscos à segurança nacional americana do acordo proposto pela Nippon Steel, do Japão, de quase US$ 15 bilhões para comprar a U.S. Steel. Agora, a decisão será do presidente americano, Joe Biden, que se opõe à proposta. De acordo com a Casa Branca, o democrata deve chegar a uma decisão em 15 dias.