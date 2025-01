Djokovic inicia temporada em Brisbane com vitória nas duplas ao lado de Kyrgios

De rivais a companheiros: o sérvio Novak Djokovic e o australiano Nick Kyrgios juntaram forças nesta segunda-feira (30) no torneio de Brisbane, na Austrália, e iniciaram a campanha com vitória sobre Alexander Erler e Andreas Mies.

Numa partida com ares de exibição, diante de um público muito envolvido, a dupla explosiva garantiu o show, embora tenha perdido um set: 6-4, 6-7 (4/7) e 10/8.

Apesar da relação tensa no passado, os dois tenistas mostraram cumplicidade comemorando vários pontos, como um golpe por entre as pernas de Kyrgios, com o boné virado para tras.