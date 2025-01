Sabalenka avança às quartas de Brisbane com autoridade e encara algoz de Azarenka

Líder do ranking mundial, Aryna Sabalenka quer chegar à defesa do título do Aberto da Austrália daqui uns dias em grande estilo e vem fazendo um belo início de temporada. A bielorrussa teve seu primeiro desafio de peso na temporada nesta quinta-feira (2) e passou com maestria, superando a cazaque Yulia Putintseva, 15ª cabeça de chave, em sets diretos no WTA 500 de Brisbane (7/6 (7/2) e 6/4), para se garantir nas quartas de final.