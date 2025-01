Djokovic vence Monfils e avança às quartas de final em Brisbane

O tenista sérvio Novak Djokovic (nº 7 do mundo) derrotou nesta quinta-feira (2) o francês Gaël Monfils (55º) por 6-3 e 6-3, e se classificou assim para as quartas de final do torneio ATP 250 de Brisbane, na Austrália.

Djokovic, ex-número 1 do mundo, vem de uma temporada de 2024 em que não conquistou nenhum título de Grand Slam pela primeira vez desde 2017. Seu grande momento no ano foi a conquista da medalha de ouros nos Jogos de Paris. Ele tentará alcançar um histórico 25º título de 'major' no Aberto da Austrália, seu torneio 'de estimação', o qual já conquistou dez vezes, a partir do dia 12 de janeiro, em Melbourne.