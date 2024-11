Capitão de navio abre em shopping de Porto Alegre loja de doces feitos no Pará com frutas da Amazônia

Criada em Belém, no Pará, a BRZ Fruits escolheu Porto Alegre para abrir a sua primeira loja. A empresa faz doces com frutas típicas da Amazônia. A estreia foi com uma unidade no BarraShoppingSul, em um espaço de 30 metros quadrados ao lado do Baixo Barra reformado e equipado com R$ 1 milhão. Com preços de R$ 6 a R$ 39, são vendidos sucos de frutas como murici, cupuaçu, murici, bacuri; empadas, bombons, licores e tapiocas com geleias dessas mesmas frutas; além do açaí.