Um "novo Gigantinho" está para sair do papel em um projeto liderado por Inter, com RBS Ventures e Tornak Holding. A revitalização exigirá mais de R$ 15 milhões, que serão obtidos com parceiros e patrocinadores. Detalhes serão divulgados hoje, mas o cronograma prevê conclusão do projeto arquitetônico nos próximos meses.