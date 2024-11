Com R$ 35 milhões, entidade do comércio construirá escola em Porto Alegre com capacidade para 933 alunos

Uma escola de R$ 35 milhões e com capacidade para 933 alunos será construída pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac no Sesc Protásio Alves - antigo Sesc Campestre -, em Porto Alegre. A área total destinada ao projeto será de 12,9 mil metros quadrados, com um prédio de dois andares de 5,6 mil metros quadrados. Terá 25 salas de aula, além de uma biblioteca de 400 metros quadrados, laboratórios, auditório para 191 pessoas e outros espaços. A previsão é finalizar a obra em até cinco anos, disse o presidente Luiz Carlos Bohn ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.