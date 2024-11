Leilão tem novo lance para compra do IPA e do Colégio Americano, que estão em recuperação judicial

Houve nova proposta no leilão da parte restante dos prédios históricos do Centro Universitário Metodista – IPA, do Colégio Americano, em Porto Alegre, e do Colégio União, em Uruguaiana. A DLS, do grupo Dallasanta – dono de diversos imóveis no Estado –, ofereceu R$ 33 milhões, superando os R$ 30 milhões propostos pelo ECB Group, do empresário Erasmo Battistella, que comanda a Be8, empresa de Passo Fundo que é a maior produtora de biodiesel do país.