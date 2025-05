Sul vai bem na reciclagem, mas precisa reaproveitar mais a água

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Na pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre consumo sustentável, o morador da Região Sul se destacou no país quanto à reciclagem do lixo, mas ficou com o menor índice de reaproveitamento frequente da água.