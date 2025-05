Tem espaço para Petrobras reduzir o preço da gasolina além do diesel

A gasolina não tem alteração no preço há mais de um ano. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Novamente, a Petrobras reduziu o preço do diesel, mas não o da gasolina, embora houvesse espaço para isso. Com a queda do dólar e o tombo do petróleo, os valores nas refinarias estão 9% acima do mercado internacional. Ninguém sabe porque a estatal não está baixando a gasolina. Pela característica da direção e do governo federal, seu controlador, era esperado o contrário da política de preços, que ninguém entende desde que mudou.

É claro que Petrobras está fazendo caixa, dinheiro para investir e que movimenta setores econômicos. Porém, a inflação ainda preocupa. Aliás, mexer no diesel deixa o plantio e o frete dos alimentos mais baratos.

Nas bombas do RS

O diesel cairá R$ 0,16 na refinaria nesta terça-feira (6), passa pela distribuidora e chega aos postos. A Petrobras calcula redução de R$ 0,14 nas bombas. No Rio Grande do Sul, com esse repasse, o combustível passaria de R$ 6,26 para R$ 6,12 em média.

Já a gasolina custou em média R$ 6,29 na última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Depois de um bom tempo – desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022 praticamente –, o diesel fica mais barato do que a gasolina.

Petróleo

O petróleo desabou a US$ 60 após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) ter anunciado aumento de 400 mil barris por dia na produção. A perspectiva de excesso de oferta aumenta com a desaceleração econômica provocada pela guerra comercial.

— A queda do petróleo entra no modelo de inflação do Banco Central para 2026, assim como de outras commodities que caíram após o tarifaço dos Estados Unidos — diz o economista-chefe da Quantitas Asset, João Fernandes, ponderando que não influencia na decisão desta semana do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa de juro Selic.

