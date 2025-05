Aos 50 anos e após duplicar fábrica no ES, indústria gaúcha investe mais R$ 50 milhões

Indústria com sede em São Leopoldo, a Unique Rubber Technologies investirá mais R$ 30 milhões até o final de 2027 além do que está em andamento. O diretor Jandrei Goldschmidt detalha que o aporte será, em geral, na compra de máquinas e equipamentos para a fábrica:

Do ano passado para cá, a empresa já está aportando outros R$ 20 milhões. Com mais R$ 15 milhões, duplicou para 5,2 mil metros quadrados sua fábrica em Linhares , no Espírito Santo, para dobrar a produção para 1,2 mil toneladas por mês e atender rapidamente clientes das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Fundada há exatos 50 anos, a Unique fabrica produtos de borracha e atua na recapagem de pneus, empregando 550 pessoas no Rio Grande do Sul e 50 no Espírito Santo. Tem as marcas próprias Tipler e Borex.