"Bolsa Família precisa ter um prazo para atrairmos as pessoas aos empregos", diz presidente do órgão que opera agências do Sine

A resistência de trabalhadores em assumir um emprego formal para não perderem o Bolsa Família é uma reclamação frequente das empresas que enfrentam dificuldade de preencher funções em aberto. Em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH, o presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), José Scorsatto, confirmou que isso também dificulta a busca de candidatos para as vagas disponíveis nas agências do Sine. Ele defende que o governo federal estabeleça um prazo máximo para a pessoa ficar no programa de distribuição de renda.