Montadora japonesa Toyota renova contrato que mantém operação no RS

Se tem uma cidade que está comemorando investimentos de empresas, é Guaíba. Além das ampliações feitas pela fábrica de celulose CMPC, foi renovado o acordo de incentivos e contrapartidas para manter as operações da Toyota . O prazo definido em 2019 terminaria agora em 2025, mas foi prorrogado para 2035. Os detalhes ainda não são divulgados, mas a empresa reforçou à coluna que "a renovação faz parte das políticas públicas do Estado voltadas ao desenvolvimento da indústria e da inovação ."

A busca, há mais de um ano, tem sido pela ampliação da atividade no local, inclusive da estrutura, nacionalizando mais modelos. A Toyota não confirma em que pé está esta negociação, apenas enfatiza novamente o que já disse à coluna em outras ocasiões: "a operação de Guaíba segue desempenhando um papel estratégico dentro das nossas atividades no Brasil. Continuamos avaliando oportunidades de otimização e melhorias, sempre alinhados às demandas do mercado e à nossa estratégia de longo prazo."

Há 67 anos no país, a Toyota do Brasil tem três unidades produtivas, todas em São Paulo, e emprega 6,7 mil pessoas. Atua com veículo híbridos e elétricos desde 1997. No final do ano passado, o governador Eduardo Leite esteve na sede da empresa em Tóquio durante viagem da missão gaúcha acompanhada pela coluna. A montadora negocia incentivo de IPVA para carros híbridos, já que os elétricos são isentos.