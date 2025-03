Como fica a marca Paquetá nas lojas após fechamento de fábricas

Grupo de São Paulo que comprou o braço de varejo da Paquetá em 2023, a Oscar Calçados manterá as lojas com a marca e também com o nome Gaston. A empresa reforçou a intenção que já tinha manifestado quando comprou a operação, pela força das marcas com os consumidores gaúchos. A dúvida dos leitores surgiu após a coluna noticiar o encerramento da produção em fábricas da empresa gaúcha, que chegou a ter 11 indústrias e 148 lojas, empregando mais de 12 mil pessoas.