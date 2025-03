Complexo com cinco torres 360° será construído com R$ 400 milhões na Serra

Projeto da Mon faro Incorporadora terá cinco torres redondas de 16 andares e será construído com R$ 400 milhões. Mon Faro Incorporadora / Divulgação

Um projeto com cinco torres redondas de 16 andares será construído com R$ 400 milhões em Bento Gonçalves, na serra gaúcha. O terreno tem 18 mil metros quadrados e a área construída atingirá 133 mil metros quadrados. A Mon Faro Incorporadora – antiga MPA - pretende entregar o Jardins Dona Isabel em 2030. A escavação já começou. No pico da obra, serão 400 empregos.

A intenção é atingir R$ 840 milhões em vendas. As unidades dos últimos andares chegam a 394 metros quadrados, com preço a partir de R$ 5,9 milhões.

Até por ficar na região da uva e do vinho, o que diferencia a área comum é ter adegas subterrâneas particulares e "rooftops" (terraços) com vinhedos. Além da parte residencial, o empreendimento prevê lojas e restaurantes, inclusive no subsolo. Serão mais de mil vagas de estacionamento.

Um dos prédios terá um restaurante no 15º andar com vista 360° da cidade. Já outro terá apartamentos para hospedagem com a marca The Barrel, sob gestão da Lares.

Jardins Dona Isabel deverá ser entregue em 2030. Mon Faro Incorporadora / Divulgação

CEO da Mon Faro, Lúcio Salvadori Possebon diz que o nome se refere à princesa Isabel, que assinou, em 1888, a Lei Áurea, marcando o fim da escravidão no Brasil. Ela também dava nome, quando colônia, às terras onde hoje fica Bento.

Localizando entre o Centro e a Via Gastronômica, o projeto também teve participação de Instituto Cidades Responsivas e OSPA Arquitetura e Urbanismo.

