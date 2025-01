Homens armados invadem campus da UFPel e roubam armamento de vigilantes

Três homens armados invadiram o campus Capão do Leão, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), na madrugada do último domingo (5), e roubaram cinco armas, coletes à prova de balas, um carro e uma motocicleta dos vigilantes .

A Brigada Militar (BM) foi acionada pelos seguranças, que chegaram a trocar tiros com os criminosos antes de serem rendidos, e conseguiu recuperar os coletes e um dos veículos utilizados para a fuga. Os criminosos escaparam com as armas na motocicleta roubada.