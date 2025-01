Defesa de ex-participante de reality acusado de estupro diz que ameaça com arma foi inventada e que polícia não investigou celulares

Chef de cozinha e ex-participante do "MasterChef" foi preso no primeiro dia do ano. Reprodução / Instagram

O chef de cozinha e ex-participante do reality show MasterChef, Jason de Souza Júnior, foi preso em flagrante na quarta-feira (1º) suspeito de estuprar uma menina de 12 anos em Florianópolis (SC). O crime teria ocorrido próximo à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na tarde de terça-feira (31).

A prisão foi realizada pela Polícia Militar de Palhoça, na Grande Florianópolis. Na quinta-feira (2), a Justiça converteu a prisão dele em preventiva.

A Zero Hora, o advogado dele, Marcos Paulo Poeta dos Santos, disse que o cozinheiro nega todas as acusações apresentadas contra ele. Segundo a defesa, a menina e Jason teriam se conhecido em um aplicativo de namoro e ela teria mentido a idade.

— Ele marcou com ela pelo aplicativo. Se conheceram. Trocaram fotos. Ela informou idade superior a que possuía — afirmou Santos.

O advogado diz também que Jason ficou em silêncio durante o interrogatório por orientação dele, que estava em viagem ao Exterior quando seu cliente foi preso.

Conflito de versões

Em entrevista à reportagem da NSC TV, a tia da menina afirmou que Jason a teria abordado na porta de sua casa, no momento em que ela saiu para "colocar o saco de lixo na lixeira". Ele teria ameaçado a jovem com uma arma de fogo, segundo seu relato.

— (Ela) foi abordada na porta da casa dela. Tinha saído só para colocar o saco (de lixo) na lixeira. Ele a chamou e já mostrou a arma, disse que era para ela entrar no carro ou ia morrer — contou.

O advogado do chef diz que não houve ameaça, que tudo foi consentido, e que Jason não estava armado. Ele diz também que a polícia não fez buscas pela suposta arma, não apreendeu os celulares dos envolvidos e não ouviu a menina.

— A arma foi uma invenção dela (da menina) ou de algum familiar. A menor não foi ouvida. A arma não existe, não foi apreendida, não estão procurando, e sequer foi citada na denúncia — ressalta o advogado.

Abordagem foi registrada

Uma câmera de videomonitoramento registrou o carro identificado como sendo do cozinheiro em frente à casa da menina, no momento em que ela entra no veículo. Segundo a defesa, ela teria convidado o chef para entrar na casa.

— Ela convida ele para entrar. Ele não entrou. Então ela entra no carro. Ele estava na parte inferior. Sequer teria ângulo para mostrar uma arma. Mas isso vamos demonstrar com calma — pondera o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos.

Segundo a tia da menina, Jason teria utilizado a arma para conter sua sobrinha, que tentava "empurrá-lo". A vítima ficou cerca de 40 minutos com o homem antes de retornar para casa.

Após o crime, segundo relata a tia, o cozinheiro teria ameaçado a garota e pedido que ela fingisse que nada aconteceu. Ela foi conduzida pela família até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e passou por exames médicos que constataram o abuso.

— Depois, levou-a de volta, até a rua que tem na esquina. Mandou-a descer, ameaçou, falou que não era para contar para ninguém, e disse para ela fingir que nada disso tinha acontecido.

Registros telefônicos

A defesa de Jason questiona por que os celulares da vítima e do acusado — onde constariam as conversas em aplicativo de relacionamento — não foram recolhidos para perícia. O advogado também pontua que investigando o celular seria possível saber com quem cada um falou, onde estiveram, se há outra suposta vítima.

— Vamos exigir do Judiciário explicações: como que a vítima não é ouvida, ainda que em depoimento especial? Cadê a arma? Por qual motivo não estão procurando? Por qual motivo a versão da mãe da vítima foi tomada como verdade absoluta? Sem apreensão do celular da vítima? Sem apreensão do celular do Jason? Tomaram como verdade e soltaram na mídia. Tem muita coisa errada — diz o advogado.

Na data da prisão, o delegado Cléber Serrano, responsável pela ocorrência, disse que o cozinheiro foi "reconhecido por uma cicatriz na barriga e pela barba". Procurado pela reportagem nesta sexta-feira (3), ele informou que foi decretado sigilo no caso e que ele não pode "passar mais nenhuma informação". Ele informou, ainda, que a Polícia Civil catarinense "está cuidando de adotar demais diligências investigativas".

Nota da defesa

A defesa de Jason também encaminhou uma nota na qual reforça a presunção de inocência e pede que seja aguardado o desenrolar das investigações, sem conclusões precipitadas.

Veja a nota na íntegra abaixo:

"A defesa de Jason de Souza Júnior, ex-participante do programa MasterChef Brasil, vem a público esclarecer que ele nega as acusações e está colaborando com as autoridades. Jason conheceu a suposta vítima por meio de um aplicativo de namoro, onde ela informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha.

Até o momento, a suposta vítima não foi formalmente ouvida, e a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe. A defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva ao caso.

Reafirmamos a presunção de inocência e pedimos que aguardem o desenrolar das investigações sem conclusões precipitadas.

Estamos finalizando uma petição para enviar ao juiz. Ainda hoje apresentaremos uma nova nota com atualização do caso.

Marcos Paulo Poeta dos Santos