Palmeiras pode somar mais de R$ 1 bilhão com vendas de garotos em dois anos

Estêvão (E) é a grande venda da hisória do clube. Cesar Greco / Palmeiras

A base do Palmeiras se destaca cada vez mais. Além de dois títulos seguidos da Copa São Paulo de Juniores, em 2022 e 2023, as vendas de garotos formados no clube são destaques mundialmente. A próxima saída pode ser a do jovem zagueiro Vitor Reis, para o Manchester City.

O defensor de apenas 18 anos despertou interesse do clube inglês, que segundo o UOL teria sinalizado com uma oferta de 40 milhões de euros ( R$ 252,6 milhões). O valor já incluiria possíveis bônus e é acima do projetado pelo Palmeiras, cerca de 35 milhões de euros. A ideia do clube era não o liberar antes do Mundial no meio do ano, o que pode ser inevitável diante da quantia mais alta.

Vitor Reis já foi citado como alvo de Real Madrid, Chelsea e Arsenal. Se concretizada a venda para o City pelos 40 milhões de euros, seria a maior venda de um zagueiro no futebol brasileiro. Até o momento, o posto é de Lucas Beraldo, negociado pelo São Paulo com o Paris Saint-Germain, em 2023, por 20 milhões de euros (R$ 108 milhões, na época).

Considerando os outros três principais negócios envolvendo garotos formados pelo Palmeiras nos últimos dois anos, o clube pode faturar, ao todo, 191 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão pelo câmbio atual). O montante considera os 40 milhões de euros por Vitor Reis, somados com valores fixos e bônus das vendas de Endrick, Estêvão e Luis Guilherme.

Este último foi o primeiro a deixar o clube, na metade de 2024. Ele foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros e mais sete milhões em bônus. Ainda antes, o Palmeiras já tinha acertado a venda de Endrick ao Real Madrid, por 48 milhões de euros e 12 milhões em bônus.