A maior e a menor taxa de abstenção na eleição municipal de 2024 ficaram separadas por 595 quilômetros no Rio Grande do Sul. Da Fronteira Oeste ao Vale do Taquari. Em um pleito de dados alarmantes, Uruguaiana registrou 33,79% de ausência do eleitor, a maior taxa entre os municípios do Estado. Dos 88.769 aptos a confirmar o voto, 29.991 deixaram de comparecer.