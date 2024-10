Abstenção crescente preocupa

Requer atenção a tendência de crescimento da abstenção nas eleições brasileiras nas últimas duas décadas. É preciso compreender as razões pelas quais mais eleitores aptos estão deixando de comparecer às urnas e encontrar formas de voltar a estimular o comparecimento. Em todo o país, o índice ficou em 21,7% no primeiro turno do pleito municipal nesse domingo, considerado alto para o padrão histórico pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, que também referiu a importância de se buscar entender o que está desmotivando o voto.