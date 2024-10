Mais de 430 mil candidatos concorrem neste domingo a uma das 58 mil cadeiras que serão preenchidas nas Câmaras Municipais de todo o país. No Rio Grande do Sul, são 26 mil postulantes a cerca de 4,9 mil vagas nos Legislativos locais. Trata-se de uma definição que merece uma escolha criteriosa e consciente do eleitor, a exemplo da disputa pelas prefeituras.