Nível a ser mantido no segundo turno

O eleitor de Porto Alegre decidiu ontem, mesmo que por uma margem ínfima, que haverá um segundo turno para definir quem comandará a cidade entre 2025 e 2028. Definição semelhante foi tomada pelos votantes de Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria, os outros quatro municípios do Estado que contavam com essa possibilidade. Na Capital, o prefeito Sebastião Melo (MDB), em busca de reeleição, voltará a enfrentar a deputada federal Maria do Rosário (PT) no próximo dia 27.