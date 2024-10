Pela segunda eleição municipal consecutiva, Porto Alegre recebeu o incômodo título de capital com o maior índice de abstenção do país. Dos quase 1,1 milhão de pessoas aptas a votar, 345.544 deixaram de comparecer às urnas neste domingo (6), o que corresponde a 31,51% do eleitorado. O contingente é ligeiramente maior do que os 345.420 votos que quase renderam uma vitória em primeiro turno a Sebastião Melo (MDB).