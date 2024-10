Oito das 10 cidades que tiveram a maior parcela de sua população atingida pela enchente de maio tiveram a taxa de abstenção menor do que a média do Rio Grande do Sul, que foi de 23,7% (2.057.150). Apenas nos municípios da região metropolitana de Porto Alegre a porcentagem dos eleitores que não compareceram às urnas foi superior à registrada no Estado.