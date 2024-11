Afinal, qual foi o "recado das urnas" em Caxias do Sul

No final da semana, o denominado Grande Encontro dos Apoiadores de Adiló e Nespolo lotou o plenário da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Com o prefeito reeleito Adiló Didomenico (PSDB) à frente, participaram presidentes e representantes de partidos e vereadores atuais e eleitos, que agradeceram aos mais de 200 presentes pelo empenho na campanha. O vice-prefeito eleito, Edson Néspolo (União Brasil), estava à frente dos trabalhos da Eletric Move, que prosseguia sábado, na Festa da Uva, e não pôde participar do ato.