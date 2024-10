Por que Adiló ganhou a eleição para prefeito de Caxias do Sul

O prefeito Adiló Didomenico (PSDB), na disputa pela reeleição à prefeitura de Caxias do Sul, obteve em primeiro turno 27,5% dos votos válidos. Foram 64.537 votos, ou 24.723 votos a menos do que Maurício Scalco (PL). Foi um percentual acanhado sobre os votos válidos. Se considerados os votantes totais, incluindo-se os votos em branco e nulos, o percentual cai para 24,83%. Significa que, dos votantes em primeiro turno, Adiló ficou com um a cada quatro votos. O índice diminui ainda mais se considerado o eleitorado caxiense, as 347.184 pessoas aptas ao voto. Então, o percentual dos votos destinados a Adiló recua para 18,5%.