Inter não pode correr riscos contra o Vasco

O técnico Roger Machado montou a estratégia do Inter para pegar o Vasco sem contar com as presenças de Rochet, Borré e Valencia. O Colorado prepara a volta dos jogadores e tem a vantagem de ter um dia a mais na data Fifa para poder contar com os gringos. Tudo indica que Thiago Maia deve ser desfalque pelas dores musculares.



Não vale a pena colocar um jogador importante sem estar 100%. O mesmo vale para Bruno Tabata e para os atletas que estavam nas Eliminatórias.