O fim melancólico do Grêmio de 2024

Renato não conseguiu fazer um bom à frente do clube. Lucas Uebel / Grêmio

O Corinthians teve um domínio absoluto do jogo na Arena, na tarde de domingo (8). Impôs uma goleada justa de 3 a 0. O Grêmio foi o mesmo de inúmeras partidas no Brasileirão.

A equipe de Renato Portaluppi fechou o campeonato com 17 derrotas em 38 rodadas. É um resultado muito abaixo da grandeza do clube. Uma rotina de fracassos e desempenhos ruins.



Óbvio que é preciso dar um desconto por tudo o que ocorreu com a enchente. Não poder jogar na Arena por várias partidas não pode ser esquecido na hora de avaliação. Porém, o desempenho não melhorou após a retomada.

O Tricolor só escapou do vexame de ser rebaixamento a três rodadas do final do campeonato. Indicativo evidente de um fim de ciclo do trabalho de Renato e de alguns atletas.

Menos mal, ainda levou a última vaga de Sul-Americana como prêmio de consolação de uma temporada triste. A única coisa positiva vista na última imagem do Grêmio de 2024 foi o carinho e o reconhecimento dos gremistas na despedida do ídolo Geromel.