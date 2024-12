Derrotas no final do Brasileirão não podem balizar o Inter em 2025

O Inter não pode acreditar no papo de que a última impressão é aquela que fica . Se cair nessa conversa fiada, pode cometer uma grande injustiça com o trabalho de Roger Machado. É preciso analisar o todo. Desde a chegada, teve uma sequência de resultados positivos e o breve desarranjo final.

Realmente, as partidas com derrotas para Flamengo, Botafogo e Fortaleza — companheiros da Libertadores de 2025 — não pode deslustrar a sequência histórica de 16 partidas de invencibilidade, a maior do Colorado na era dos pontos corridos. Mas claro que fica uma pulga atrás da orelha gerada pela dificuldade de enfrentar os adversários da ponta do Brasileirão.