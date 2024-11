O Ministério Público (MP) emitiu parecer na ação judicial movida pelo então candidato e agora prefeito eleito, Giovani Feltes (MDB), contra o opositor Faisal Karam (Republicanos) por suposto uso indevido de inteligência artificial (IA) na eleição para a prefeitura de Campo Bom, no Vale do Sinos. O entendimento do órgão é de que não foi possível identificar irregularidades no caso e que a ação deve ser improcedente.