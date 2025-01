Secretário da Agricultura garante recursos para programa de irrigação e diz que inscrições estão abertas até abril

Secretário participou do programa "Gaúcha Atualidade". Grupo RBS

Em entrevista na manhã desta quarta-feira (15) ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn, falou sobre os desafios enfrentados pelos agricultores em razão da previsão de estiagem, que deve impactar as lavouras do RS.

De acordo com Kuhn, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) está finalizando análises para determinar o impacto preciso da falta de chuvas no Estado até o momento. Ele destacou que a Região Central, a Fronteira Oeste e a Campanha são as áreas mais afetadas.

Alguns municípios já estão registrando a falta de água. Um exemplo citado pelo secretário foi o município de Alecrim, próximo à fronteira com a Argentina, onde a prefeita da cidade, Neusa Ledur (MDB), entrou com um pedido de suporte a escassez de água no município:

— Ela pediu: “Preciso de máquinas para fazer a limpeza dos bebedouros de água, a água está sumindo e eu preciso gerar um suporte”, então já há relatos de escassez — explicou.

Uma das medidas do Estado para enfrentamento do problema é o Programa Estadual de Irrigação. Segundo o secretário, com o recurso, os produtores rurais podem apresentar projetos para implementar a irrigação em suas plantações e receber subsídio de até 20% dos custos do projeto, com teto limitado a R$ 100 mil.

— Este programa está aberto até abril deste ano, temos recursos. Já aprovamos 397 projetos e temos disponibilidade de R$ 19 milhões por parte do governo do Estado — afirmou.

Além disso, o secretário ressaltou esforços para agilizar os processos de licenciamento ambiental para esses projetos, com a promessa de novas medidas em breve. Ele também enfatizou a importância da irrigação como um seguro agrícola, capaz de dobrar a produção em culturas como o milho.

Previsão tempo para os próximos dias

De acordo com o secretário, a previsão dada pelo Sistema de Monitoramento e Alertas Climáticos (Simagro) é de que haja um La ninã, e que com isso, a tendência é que haja ainda menos chuva nas regiões afetadas.