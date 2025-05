Cobertura da enchente vence Prêmio RBS de Jornalismo, Esporte e Entretenimento

Prêmio principal foi direcionado a colaboradores de todas as áreas do Grupo RBS. Renan Mattos / Agencia RBS

Os vencedores da 21ª edição do Prêmio RBS de Jornalismo, Esporte e Entretenimento foram conhecidos nesta terça-feira (6). Quinze reportagens ou projetos marcantes de 2024 haviam sido selecionados como finalistas, entre 500 trabalhos inscritos.

Principal premiação da noite, o Grande Prêmio Jayme Sirotsky foi dado a todos os colaboradores do Grupo RBS, em reconhecimento ao trabalho durante a cobertura da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no ano passado, não só na produção de conteúdo relevante para a sociedade, mas na manutenção das operações da empresa mesmo no contexto adverso.

A chuva extrema que caiu sobre o Estado entre abril e maio de 2024 provocou transbordamento de rios, destruindo moradias, empresas e estradas, além de causar 184 mortes. Ainda há 25 desaparecidos.

O publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, foi quem anunciou o grande prêmio:

— É para todos os 2 mil funcionários da empresa. Estamos premiando e reconhecendo todos, pelo magnífico trabalho na cobertura da enchente.

— Exatamente um ano atrás eu presenciei a mobilização espontânea de todas as áreas da RBS para continuarmos, na enchente, cumprindo o nosso propósito, de prestar serviço, com todas as dificuldades que todos estávamos passando, para o público. Aquele engajamento espontâneo gerou um conjunto de iniciativas, muitas delas destacadas aqui (na final do prêmio), que são realmente impressionantes, emocionantes e geradoras de muito orgulho para todos nós — acrescentou Sirotsky.

O CEO do Grupo RBS, Claudio Toigo Filho, também comentou a premiação e a produção de 2024:

— Nosso propósito é fazer a diferença nos momentos mais importantes da sociedade. Fizemos isso de forma espetacular na enchente, faltam adjetivos. Mas não foi um ano só de dificuldades. Foi um ano também em que levamos leveza com a equipe do Entretenimento. O Esporte também cumpriu seu papel de informar com qualidade.

Gerente Executiva de Jornalismo da RBS TV, Ellen Appel falou em nome de todos os funcionários do Grupo RBS, a quem o grande prêmio foi dedicado:

— Faz sentido que todos sejam vencedores. Foi um trabalho não de uma equipe, mas de todas as equipes e de todos em conjunto. Não faria sentido dar só para algumas pessoas. Foi o trabalho de cada um que fez diferença para cada espectador, cada leitor e cada pessoa que nos acompanhou por todas as plataformas.

O programa Baita Sábado, da RBS TV, venceu na categoria Escolha Popular (voto dos colaboradores). Cris Silva, que apresenta a atração ao lado de Giulia Perachi, falou sobre a característica do programa premiado, que pode ter contribuído para a vitória na votação:

— O Baita Sábado é feito muito pelo telespectador, mas também pelas sugestões que chegam daqui. Temos motoristas que assistem. Quando me encontra na empresa, me diz: "Minha mãe deu esta sugestão". É um programa feito por pessoas que gostam de gente e para pessoas que se conectam com a gente.

Os destaques

26 debates eleitorais

Trabalho de múltiplas áreas e que reuniu RBS TV, Gaúcha, g1 RS e GZH para a realização de debates nas eleições municipais de 2024 em 12 municípios gaúchos.

A travessia da esperança

Jonas Campos e equipe acompanharam ao vivo para a RBS TV a reabertura da ponte sobre a BR-386 para pedestres entre Lajeado e Estrela após cinco dias de isolamento na enchente.

Aeroporto Salgado Filho: da enchente à reabertura

Cobertura do colunista Jocimar Farina para Gaúcha, RBS TV, GZH, Zero Hora e Diário Gaúcho sobre o período em que o aeroporto permaneceu fechado.

Ajuda Rio Grande - Programas especiais

Entre 2 e 18 de maio, as equipes de Jornalismo, Esporte, Entretenimento e Operações produziram 31 horas dos especiais Ajuda Rio Grande, na RBS TV, além de conteúdos para Gaúcha, g1 RS e GZH.

Baita Sábado

Primeiro programa ao vivo de entretenimento com plateia na RBS TV. Apresentado por Cris Silva e Giulia Perachi.

Caramelo, símbolo da força gaúcha

Descoberto pelo repórter Vitor Rosa da RBS TV, a bordo do Globocop, o cavalo encurralado pela água tornou-se símbolo de resiliência e esperança.

Circulando em um barco no centro de Porto Alegre

A comunicadora Andressa Xavier e equipe percorreram em um barco ruas do Centro da Capital descrevendo ao vivo no Gaúcha Atualidade e mostrando em vídeo no YouTube de GZH o impacto da enchente.

Cobertura das Olimpíadas de Paris

Cobertura que mobilizou um grupo de múltiplas áreas entre 23 de julho e 11 de agosto, com transmissões, reportagens em todos os veículos, entrados ao vivo, cadernos digitais e programas especiais no streaming e no on air da Gaúcha.

Estúdio Atlântida: transmissões de shows

Consolidação de um novo formato de transmissões de shows em live streaming, com 32 horas ao vivo no Festival Recomeço, Jota Quest, KTROCK e Rap in Cena.

Maratona de Porto Alegre

Projeto de transmissão inédita, com cinco horas no YouTube de GZH e no on air da Gaúcha.

Painel da Reconstrução

Ferramenta desenvolvida pelo Grupo RBS para acompanhar a utilização de recursos públicos destinados à recuperação do RS após o impacto da enchente.

Plantão Gaúcha

A Gaúcha alterou a programação e mobilizou mais de cem profissionais para 20 dias de cobertura ininterrupta, no on air e no YouTube de GZH, focada na enchente.

Produtos digitais do Esporte

Lançamento dos programas Segue o Fio, Sem Filtro e Bate-Bola, nativos no YouTube de GZH, transmissão em vídeo de quatro programas da Gaúcha e um salto de qualidade e quantidade nas transmissões de eventos.

Romance Proibido

Videocast de relacionamento da Rede Atlântida, ancorado por Babi Bitencourt e Vini Moura. Originalmente veiculado na rádio, o programa ganhou formato audiovisual em 2024.

Suárez, Grêmio e 57 dias de tensão