Anunciado pelo Grêmio, Cuellar desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira

Gustavo Cuellar desembarcará em Porto Alegre no final da noite desta quinta-feira (16). Apesar de ter sido anunciado pelo Grêmio, o volante ainda precisa realizar exames médicos na capital gaúcha para, enfim, assinar o contrato de duas temporadas. Também haverá uma cláusula que estabelece a extensão por mais um ano em caso de metas desportivas serem atingidas.

Aos 32 anos, o colombiano chega proveniente do Al-Shabab, da Arábia Saudita, com quem rescindiu nesta semana. Como vinha atuando no Oriente Médio, a tendência é que fique à disposição do técnico Gustavo Quinteros para a estreia no Gauchão, na próxima quarta (22), contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.

A data da entrevista de apresentação no Tricolor ainda será divulgada pela assessoria de imprensa. Cuellar é o segundo reforço gremista para a temporada. Antes dele, havia desembarcado o lateral-direito João Lucas, presente desde o início da pré-temporada.

Revelado no Deportivo Cali, da Colômbia, o volante ainda defendeu o Junior de Barranquilla, em sua cidade natal, antes de transferir-se para o Flamengo. No clube carioca, fez parte da campanha que culminou nos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2019. Mas, antes de erguer a taça, foi vendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. A troca de clube no país asiático se deu em 2023.