Presidente do Grêmio projeta títulos maiores em 2025: "Temos potencial"

Guerra (C), apresentou Rossato (E) e Peixoto (D) como novos dirigentes de futebol do Grêmio.

Alberto Guerra não quer encerrar seu mandato como presidente do Grêmio com apenas títulos do Gauchão. Ao apresentar a nova direção de futebol, composta pelo vice Alexandre Rossato e o diretor Guto Peixoto, nesta sexta-feira (13), ele afirmou que vê o clube em condições de brigar por conquistas maiores.