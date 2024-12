Mesmo recebendo sondagens, Reinaldo dá preferência por permanência no Grêmio 

Contrato de Reinaldo com o Grêmio encerra dia 31 de dezembro. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Na lista de jogadores do Grêmio com contrato se encerrando no próximo dia 31 está Reinaldo. Além da análise do novo departamento de futebol, sua permanência para a próxima temporada também depende do novo treinador a ser contratado. Se fosse pela vontade do lateral, a decisão já está tomada.

Em contato com a reportagem de Zero Hora, o empresário do lateral garante o recebimento de sondagens, mas que a preferência de Reinaldo é por uma renovação de contrato com o Grêmio. A situação vem sendo debatida pelos novos dirigentes, e o novo treinador poderá ter papel fundamental na permanência do atleta.

Aos 35 anos, Reinaldo desembarcou em Porto Alegre no início de 2023 para defender o Tricolor. Após duas temporadas de altos e baixos, o lateral-esquerdo chega ao fim do seu vínculo sendo muito criticado pela torcida.

O novo departamento de futebol do Grêmio analisa a situação do jogador, mas sua permanência para a próxima temporada não deve ocorrer. Até o momento, Reinaldo disputou 94 jogos pelo clube, com 9 gols e 10 assistências.