Presidente sul-coreano afastado rejeita intimação para depor no Natal

O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, rejeitou uma intimação para prestar depoimento no dia de Natal, a segunda vez em uma semana que não atende a um pedido dos investigadores.

O político de linha conservadora foi destituído do cargo de presidente pelo Parlamento em 14 de dezembro, após a tentativa de impor uma lei marcial que deixou o país em sua maior crise em décadas.

A Corte Constitucional já iniciou as audiências para decidir se ratifica o impeachment. O presidente permanece afastado durante as deliberações do tribunal.