Demolição de 10 andares do Esqueletão será retomada na próxima semana

O prédio, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, passará por obras entre os pavimentos 19º e 9º. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Será retomada na próxima semana a demolição de 10 andares do Edifício Galeria XV de Novembro, conhecido popularmente como Esqueletão. O prédio, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, passará por obras entre os pavimentos 19º e 9º, começando de cima para baixo.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (17) pela reportagem junto à Secretaria de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ainda não há um calendário exato das obras, nem o dia específico de começo e fim dos trabalhos. Contudo, o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, confirmou a Zero Hora que a previsão é de que os 10 andares — do 19º até a laje do 9º — sejam desmanchados completamente até abril.

O retorno dos trabalhos nestes andares acontece após o MTE assinar na quinta-feira (16) um parecer favorável à retomada do serviço, que estava paralisado nestes pavimentos há cerca de um ano. A interrupção ocorreu depois de um embargo do próprio ministério, em fevereiro do ano passado, que vistoriou a obra e emitiu laudos apontando riscos aos trabalhadores envolvidos na demolição.

Qualificação na segurança

No embargo, ficou estabelecida a necessidade de implementação de algumas medidas de segurança, como a instalação de equipamentos para amarrar cintos de segurança em estruturas sólidas, colocação de dispositivos de vedação no fosso do elevador e telas no entorno da obra.

Após as modificações, promovidas pela demolidora FBI, responsável pelo serviço, o MTE decidiu aceitar a continuidade do desmanche, assinalando no relatório técnico que derrubou o embargo que as medidas implementadas "cumprem a função de proteção da integridade física do trabalhador".

Antes desta retomada, outros quatro pavimentos, que ficam na parte de trás do edifício, tiveram os serviços retomados em outubro do ano passado. Eles também haviam passado por uma vistoria do MTE e tiveram os serviços paralisados até as adequações de segurança serem cumpridas.

Quatro pavimentos tiveram obras retomadas em outubro do ano passado. Jefferson Botega / Agencia RBS