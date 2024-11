Atual campeã gaúcha, a Celemaster começou com o pé direito na Taça Brasil de Futsal Feminino. Representando o RS na competição, o time de Uruguaiana venceu o Serc, do Mato Grosso do Sul, por 2 a 1 neste domingo (24), pelo Grupo C. O torneio está sendo realizado em Serra, no Espírito Santo.