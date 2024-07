As águas do Sena continuam sendo fonte de dor de cabeça para os organizadores dos Jogos Olímpicos. Horas antes dos atletas entrarem no rio para competir pelo triatlo, foi anunciado que a prova masculina terá que ser adiada por causa dos níveis de poluição do rio. Miguel Hidalgo e Manoel Messias representam o Brasil na modalidade.