A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, cumpriu a promessa nesta quarta-feira e deu um mergulho no Sena, rio com longo histórico de poluição, mas que vem recebendo tratamento nos últimos anos para receber provas da Olimpíada. Os Jogos de Paris 2024 terão abertura oficial no dia 26, sexta-feira da próxima semana.