A intenção do Comitê Olímpico Internacional (COI) de ter igualdade no número de atletas homens e mulheres nas Olimpíadas de Paris será frustrada. Desde que os esportes que estarão presentes no programa dos Jogos de 2024 foram definidos, a entidade alardeava que, enfim, haveria igualdade de gênero no evento. Porém, algumas modalidades impedirão que a meta seja atingida.