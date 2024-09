Todas as emergências de hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs) que atendem pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS) estão superlotadas em Porto Alegre nesta sexta-feira (13). O motivo, segundo a prefeitura da Capital, é a exposição das pessoas à fumaça de queimadas que atingem as regiões Norte e Central do país.