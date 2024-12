Alex Arce, Bruno Damiani e Mateo Pellegrino se destacaram em 2024. @alexarce7785 (Instagram) / Boston River (Divulgação) / Gonzalo Colini (Divulgação)

O futebol vive de gols e, mais do que ninguém, o centroavante é responsável por eles.

De olho em 2025, Zero Hora levantou 10 nomes que podem servir para o seu time na próxima temporada. Confira.

Alex Arce (LDU-EQU)

Aos 29 anos, o atacante paraguaio foi o líder de gols da LDU no último Campeonato Equatoriano, que foi de título para o time de Quito. Marcou 28 gols em 31 jogos. Já teria sido sondado por Corinthians e Palmeiras.

Aylon (Ceará)

Natural de Esteio e com passagem pelo Inter, ficou no "top 10" entre os artilheiros da segunda divisão. Aos 32 anos, foi decisivo na campanha do Ceará rumo à Série A, com 10 gols em 36 jogos. O clube já anunciou que seu contrato foi renovado por mais uma temporada. Mas e se chegar uma boa proposta?

Caio Dantas (Guarani)

Vice-artilheiro da Série B de 2024, com 11 gols em 35 partidas, recebeu proposta do Atlético-GO. Contudo, aos 31 anos, ainda pode aceitar desafios maiores.

Lucas di Yorio (Athletico-PR)

É um dos jogadores que podem deixar o Athletico-PR após a queda para a Série B. Chegou a ser emprestado para o Pachuca mas voltou no ano passado e marcou nove gols pelo Furacão. Já teria sido sondado pelo Goiás para 2025. Tem 28 anos.

Bruno Damiani (Boston River-URU)

Uruguaio de 22 anos, foi o terceiro da artilharia da Liga Uruguaia em 2024, com 12 gols em 34 jogos. Também foi convocado pela seleção local do Uruguai e fez dois gols contra os jovens do Grêmio no amistoso de 5 de dezembro. Pertence ao Nacional-URU e está emprestado ao Boston River-URU.

Leonardo Castro (Millionarios-COL)

Ficou no "top 5" da artilharia do Campeonato Colombiano (Apertura), aos 32 anos, com 10 gols em 14 partidas. Já passou por Independiente Medellín e Deportivo Pereira. Nunca atuou por clube de fora da Colômbia.

Lelê (Fluminense)

Foram seis gols em 10 jogos pelo Carioca com a camisa do Fluminense — o quarto a mais balançar as redes no campeonato. Em abril, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Aos 27 anos, tem contrato até 2028 nas Laranjeiras, mas seu futuro é incerto no clube.

Octavio Rivero (Barcelona-EQU)

Foi o vice-artilheiro do Campeonato Uruguaio pelo Defensor Spoting-URU, mesmo deixando o time em junho para retornar ao Barcelona. Foram 12 gols em 17 jogos. No restante do ano, pelo Barcelona-EQU, fez 11 gols em 17 partidas. Tem 32 anos.

Mateo Pellegrino (Platense-ARG)

Foi o quarto artilheiro do Campeonato Argentino, com 10 gols em 25 jogos. Tem 23 anos e pertence ao Vélez Sarsfield. Em outros anos, já foi emprestado ao Estudiantes. O Platense ficou em 10º lugar.

Michel (Avenida)