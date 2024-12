Jovens do Grêmio perdem amistoso para seleção do Uruguai

O meia Gabriel Mec, de 16 anos, esteve em campo no amistoso. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

Não foi dessa vez que a torcida gremista pôde confirmar quais jovens estão "a ponto de bala" para entrar no elenco principal em 2025. Na noite desta quinta-feira (5), o time alternativo do Tricolor perdeu por 2 a 1 o amistoso diante do agrupado local da seleção uruguaia. A partida ocorreu no Estádio Atílio Paiva, em Rivera.

Nathan Fernandes, que chegou a ter oportunidades como titular no time de Renato Portaluppi no início da temporada, começou a partida na fronteira. Nomes como Mila, volante, Gabriel Mec, meia, e Jardiel, centroavante, conhecidas promessas da base, também estiveram entre os 11 iniciais escalados pelo técnico Ruimar Kunzel.

Apesar nas inúmeras investidas em velocidade, principalmente com Nathan Fernandes, o Grêmio não foi efetivo no ataque. Jardiel até pediu pênalti, no primeiro tempo, ao ser derrubado na área uruguaia, mas não passou disso.

Quem abriu o placar foi Bruno Damiani, aos 37 minutos do primeiro tempo. De cabeça, ele superou a defesa gremista para fazer 1 a 0. Novamente Damiani e outra vez de cabeça, vencendo a disputa com o zagueiro Vieri, o camisa 9 ampliou para o Uruguai aos 45.

No segundo tempo, o Grêmio só transformou a reação em gol aos 39 minutos. Cristiano cobrou falta, e Gabriel Passos deu cabeçada do desconto.

O adversário do Grêmio foi formado apenas por jogadores que atuam no Uruguai, com exceção dos que jogam no Nacional e no Peñarol. O ex-atleta Diego Pérez comandou a equipe.

