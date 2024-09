Todas as emergências de hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) e unidades de pronto atendimento de Porto Alegre estão operando com superlotação nesta quinta-feira (12). De acordo com o coordenador de Urgências da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Paulo Ricardo Bobek, a presença da fumaça que vem das queimadas no Norte agravou o cenário que já era crítico.