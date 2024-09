Poluição Notícia

Água, evitar exposição, uso de máscara? Quais são os cuidados com a saúde recomendados por causa da fumaça das queimadas

Material decorrente do fogo pode ser responsável por sintomas respiratórios e agravamento em doenças. No entanto, não há dados específicos sobre o impacto entre pacientes no RS

30/08/2024 - 16h56min