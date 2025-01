Zanchin leva pauta da educação para a União dos Legislativos Estaduais

Depois de trabalhar a educação como pauta prioritária de sua gestão na presidência da Assembleia, o deputado estadual Vilmar Zanchin (MDB) pretende fazer do tema a principal bandeira da União Nacional dos Legisladores e Legislativos para este ano . Zanchin toma posse nesta quarta-feira (8) como 1º vice-presidente da entidade, representando a região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), juntamente com os demais integrantes da diretoria.

Pesou na escolha de Zanchin para ocupar o posto na Unale a trajetória e a experiência do parlamentar. Prefeito de Marau por dois mandatos, também conduziu órgãos como a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). A presidente será a deputada Tia Ju, do Republicanos do Rio de Janeiro.