Ex-lateral do Inter recebe proposta e pode render dinheiro ao clube

Thauan Lara tem sido titular do Alverca.

O lateral-esquerdo Thauan Lara pode render um acréscimo aos cofres colorados . O jogador de 20 anos está no Alverca, da segunda divisão portuguesa, mas está em vias de deixar o clube. Se for mesmo vendido, renderá uma parte ao Inter, que detém 20% de seus direitos econômicos .

Thauan Lara recebeu uma proposta de US$ 1,8 milhão do Lion City, de Singapura. Isso renderia ao Inter pouco mais de R$ 2,2 milhões. O clube português e o empresário do atleta não aceitaram. É que eles alimentam a esperança de ir para outro mercado europeu, já que recebeu sondagens de outros países.