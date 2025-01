Arteta comemora vitória dura do Arsenal no Inglês na casa do Brentford: 'Lugar muito difícil'

O técnico Mikel Arteta celebrou bastante a vitória de virada sobre o Brentford nesta quarta-feira. Foi apenas o segundo revés do clube em sua casa na temporada e um resultado que consolidou o time londrino na segunda colocação, com 39 pontos, a seis do líder Liverpool.

"É um lugar muito difícil para vir para o primeiro jogo do ano, especialmente quando você está perdendo por um gol", disse Arteta após os 3 a 1, com gols de Gabriel Jesus, Merino e Martinelli.

"Mas acho que mostramos muita compostura, muita vontade, muita atitude para virar o resultado, fazer as coisas acontecerem, tomar a iniciativa. Acho que merecemos vencer o jogo", elogiou o time.

O treinador precisou fazer quatro mudanças de última hora por causa de desfalques por lesão e relacionou o jovem Ethan Nwaneri, de 17 anos, para sua primeira partida como titular no Campeonato Inglês.

"O jogo ficou muito difícil a partir de ontem (terça-feira) porque, novamente, perdemos alguns jogadores e tivemos certos problemas no treinamento. Tivemos que lidar com isso, fizemos algumas mudanças, Ethan (Nwaneri) fazendo sua estreia no Campeonato Inglês, qualquer um que você colocasse lá, a atitude seria certa, o nível certo de desempenho e isso sustenta o nível do time", afirmou, satisfeito.